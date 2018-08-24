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    Пт., 24 августа 2018г.
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    Тема: Доска объявлений
    • Сегодня! sane4ka99 Cегодня в 15:11 «Ответить»
      Знаете, есть такой сервис, он как доска объявлений, только в онлайн режиме. https://aprod.ru/ - вот он. Я в свое время юзала авито или юлу, сейчас вот апрод начала использовать. Думаю за ним стоит будущее
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