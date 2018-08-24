Завтра нужно идти на похороны, и так не кстати начались месячные. Начиталась в интернете, что, яко бы, нельзя с месячными идти на кладбище, что не материальные сущности могут прицепиться, что девушка с месячными для них, как лакомый кусок шашлыка. Это может обернутся в лучшем случае всякими заболеваниями связанными с половой и кровеносной системой, либо еще хуже - одержимостью, все зависит от того, какая сущность присосется.
Если на кладбище ходить нельзя, то на отпевании присутствовать можно? Отпевание будет около дома.