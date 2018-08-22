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    Ср., 22 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Конструктор в подарок племяннику
    • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 09:35 «Ответить»
      Как вы думаете, можно мальчику которому 6 лет исполняется подарить конструктор на День Рождения? Я тут на досуге смотрел конструкторы, копии Лего, на этом сайте: https://bootlegbricks.ru/brands/konstruk...epin/exclusive/ Думаю, а почему бы не купить какой-то конструктор в подарок своему племяннику? Как вам такая идея? Сойдет? Или еще подумать?
      • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 09:40 «Ответить»
        Классная идея, такие конструкторы как раз и подходят для детей 6 лет. Мне кажется ваш племянник будет рад такому подарку. А почему вы стали сомневаться в своем выборе? Расскажите?
        • Сегодня! Ger Cегодня в 09:43 «Ответить»
          Лучший способ угадать с подарком, это спросить совета у родителей мальчика. Они как никто другой знают в чем нуждается их сын, поэтому подкинут вам отличную идею.
          • Сегодня! MarinaB Cегодня в 09:47 «Ответить»
            Ой, дарите конструктор, и не морочьте себе голову. Это просто отличный вариант для шестилетнего мальчика. У меня сын, я знаю что говорю. Он у меня обожает собирать конструкторы, и ребята в его классе тоже.
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