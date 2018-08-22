Как вы думаете, можно мальчику которому 6 лет исполняется подарить конструктор на День Рождения? Я тут на досуге смотрел конструкторы, копии Лего, на этом сайте: https://bootlegbricks.ru/brands/konstruk...epin/exclusive/ Думаю, а почему бы не купить какой-то конструктор в подарок своему племяннику? Как вам такая идея? Сойдет? Или еще подумать?
Ой, дарите конструктор, и не морочьте себе голову. Это просто отличный вариант для шестилетнего мальчика. У меня сын, я знаю что говорю. Он у меня обожает собирать конструкторы, и ребята в его классе тоже.