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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Надёжная компания грузоперевозок.
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 17:06 «Ответить»
      Коллеги, планирую открыть не большой бизнес по торговле мебелью, привезённой из Китая. Уже всё готово к первым закупкам, осталось найти грузоперевозчика. Пока я себе не могу позволить автопарк грузовиков, по этому несколько лет планирую сотрудничать с надёжным перевозчиком. У кого есть контакты, буду благодарен.
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