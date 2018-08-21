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    Тема: Перевод с нотариальным заверением
    • Сегодня! odintsova Cегодня в 10:26 «Ответить»
      Добрый день! У нас в Москве где-то можно заказать перевод документов на визу, для посольства? Мне потребуется заодно заверить переведенные документы нотариусом, хотелось бы, чтобы эта услуга "в комплекте" шла )) Дайте контакты кто-нибудь, пожалуйста.
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