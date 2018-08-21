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    Тема: Ткань
    • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 06:36 «Ответить»
      Девочки, есть ли кто на форуме, кто шьет?) Интересует вопрос, кто где покупает ткани. Я недавно столкнулась с тем, что по магазинам выбор уже не тот, хотелось бы большего разнообразия. Пока выбор пал на интернет-магазин, называется Модные вместе, таких тканей я пока не видела - https://modnye-vmeste.ru/tkani/, но не хотелось бы и брать кота в мешке. Можно ли заказывать через интернет, не обманут ли? Все-таки не живьем и пощупать нельзя. Но отзывы хорошие. Да и может ко заказывал уже в этом магазине, поделитесь мнением. Понравилась марлевка шелковая очень, боюсь, что и заберут ее скоро, поэтому совет нужен срочно! Буду рада любому)
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