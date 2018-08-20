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    Пн., 20 августа 2018г.
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    Тема: Проблемы с водонагревателем
    • Сегодня! Sanderlei Cегодня в 08:33 «Ответить»
      Электрический бойлер перестал нагревать воду. Думаю, что тэн пришел в неисправность. Подскажите, как это точно проверить? Где можно купить новый тэн для водонагревателя Аристон?
      • Сегодня! MasterX Cегодня в 08:40 «Ответить»
        Если вы включаете бойлер, а индикаторы не горят и вода не греется, причина, скорее всего, в неисправном тэне. Но лучше проконсультироваться с мастером, чтобы точно в этом убедиться.
        • Сегодня! BigMan Cегодня в 08:54 «Ответить»
          Открутите крышку электронагревателя и аккуратно извлеките тэн. Очистите его от накипи и посмотрите, нет ли на нем трещин, дыр или других повреждений. Затем проверьте его работоспособность мультиметром. Если окажется, что он неисправен, купить новый тэн можно, например, в этом интернет-магазине https://iskraten.ru/eshop/teny-i-nagrevateli/
          • Сегодня! AnnaVera Cегодня в 09:01 «Ответить»
            У нас тоже недавно поломался водонагреватель. Мы отвезли его на ремонт. Мастер при нас достал тэн и показал, сколько на нем накипи. Оказывается, его нужно чистить хотя бы раз в год специальными средствами.
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