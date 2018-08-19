Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 19 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 60 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Программа для работы с ISO-файлами
    • Сегодня! JangO Cегодня в 17:05 «Ответить»
      Мне нужна именно бесплатная программа для работы с ISO-файлами и виртуальными образами. Я нашел Alcohol 52% Alcohol 52% как я понял она предоставляется в свободном доступе. Это правда? Мне для офисных ПК, там должен быть установлен либо лицензионный софт, либо free. Не хочу, чтобы у фирмы были проблемы из-за использования пиратского софта.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода