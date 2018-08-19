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    Вс., 19 августа 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Липосакция
    • Сегодня! YMKA Cегодня в 12:07 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите, есть у нас на форуме девочки, которые делали липосакцию? Поделитесь опытом плиззз. Я уже практически настроилась на нее, т.к. не представляю, как мне привести живот в форму иным способом.
      ЗЫ. Кстати, если кто знает действенные методы, делитесь.
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