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    Сб., 18 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт дорог в Москве
    • New! Kaustos Cегодня в 19:54 «Ответить»
      Ребята, хочу порекомендовать тем кто живет в частных домах, или коттеджах. Сделать себе хорошую дорогу, в переулке, на подъездах к дому - это не дорого, если заказывать ямочный ремонт в Транском - https://asfaltsneg.ru/uslugi/yamochnyij-...ogo-pokryitiya/. Качество отличное, не так как делает государство!
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