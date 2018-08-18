Да их такое разнообразие сейчас, что никто не смотрит на моду, а выбирает то, что подходит ему по цене. Но для большой кухни сложно будет хорошо всё распланировать. Обратитесь к дизайнеру и он Вам подскажет, какая мебель будет гармонировать с общим дизайном.
А какой стиль Вы хотите? Сейчас многие заказывают себе белые кухни. Возможно этот цвет не очень практичный, особенно глянец. Но выглядят такие кухни изумительно и ухаживать за ними очень просто. Они могут быть в любом стиле - как в классике, так и в современном. Посмотрите как смотрится такая кухня в интерьере на сайте мебели Любимый дом https://lubidom.ru/ .