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    Сб., 18 августа 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель в кухню
    • New! Ирина Зинина Вчера в 23:55 «Ответить»
      Какие кухни сейчас в моде? У меня 30 квадратных метров кухни и хочется, чтоб была удобная. Какие фасады более практичные? Хочу кухню с островом, как думаете это хорошая идея?
      • New! Torpeda Cегодня в 00:22 «Ответить»
        Да их такое разнообразие сейчас, что никто не смотрит на моду, а выбирает то, что подходит ему по цене. Но для большой кухни сложно будет хорошо всё распланировать. Обратитесь к дизайнеру и он Вам подскажет, какая мебель будет гармонировать с общим дизайном.
        • New! РУзочка Cегодня в 00:33 «Ответить»
          А какой стиль Вы хотите? Сейчас многие заказывают себе белые кухни. Возможно этот цвет не очень практичный, особенно глянец. Но выглядят такие кухни изумительно и ухаживать за ними очень просто. Они могут быть в любом стиле - как в классике, так и в современном. Посмотрите как смотрится такая кухня в интерьере на сайте мебели Любимый дом https://lubidom.ru/ .
          • New! СЕМсер Cегодня в 00:58 «Ответить»
            Мода меняется каждый год, а кухонная мебель покупается надолго. Поэтому выбирайте то, что Вам нравится и желательно не цветные фасады. Они быстро надоедают. Лучше всего под дерево.
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