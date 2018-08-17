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    Форум: Статьи и Советы
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    Тема: Кредит по минимальному пакету документов
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 17:04 «Ответить»
      В общем хочу сказать что нужен кредит, на выгодных условиях.
      А собственно говоря интересует меня вопрос о том где взять кредит по минимальному пакету документов?
      • Сегодня! Абуссид Cегодня в 17:21 «Ответить»
        О выгоде разных предложении вам лично решать.
        Кому то вообще выгодно брать кредит под низкий процент за счет того что у них шикарная кредитная история....а кто то рад взять и под высокий процент, лишь бы одобрили.
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