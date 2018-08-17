Всем привет. Как часто вы делаете покупки в интернете, что именно там заказываете? Может быть посоветуете сайты с различными детскими товарами по адекватной цене? В Дочках-сыночках вообще к ценам не подступиться, а больше у нас и нигде что-то хорошее для ребенка купить(
У меня жена фанатик покупок на СП, я только и успеваю ходить в офис и забирать заказы Она говорит, что там все очень дешево, но я не уверен в этом на 100%, так как сам оплачиваю покупки со своей карты и чеки там минимум по тысячи каждый раз.
Я несколько раз делала покупки на ламода для себя и мужа, там вещи очень качественные, но дорого все. А вот для ребенка чаще всего заказываю с европейских магазинов одежду, иногда из Америки. Еще можно с официального сайта Глории Джинс делать покупки, там дешевле получается чем в оффлайн магазинах. А вот купить памперсы я впервые решила через интернет, хочу вот здесь заказать пачку на пробу https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers . Посмотрим сколько по времени они до нас идти будут и вообще надо узнать сколько доставка будет стоить.
Вещи для детей мы на али заказываем, так как там они красивые и дешевые. А вот шампуни, лосьоны и тд жена находит через инстаграмм, там дешевле чем в магазинах наших. Я так понимаю, что это оптовики распродают товар со скидками, поэтому цена такая.