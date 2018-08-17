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    Пт., 17 августа 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Покупки в интернете
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 10:52 «Ответить»
      Всем привет. Как часто вы делаете покупки в интернете, что именно там заказываете? Может быть посоветуете сайты с различными детскими товарами по адекватной цене? В Дочках-сыночках вообще к ценам не подступиться, а больше у нас и нигде что-то хорошее для ребенка купить(
      • Сегодня! fizuli Cегодня в 10:58 «Ответить»
        У меня жена фанатик покупок на СП, я только и успеваю ходить в офис и забирать заказы Она говорит, что там все очень дешево, но я не уверен в этом на 100%, так как сам оплачиваю покупки со своей карты и чеки там минимум по тысячи каждый раз.
        • New! Rrissti Cегодня в 11:05 «Ответить»
          Я несколько раз делала покупки на ламода для себя и мужа, там вещи очень качественные, но дорого все. А вот для ребенка чаще всего заказываю с европейских магазинов одежду, иногда из Америки. Еще можно с официального сайта Глории Джинс делать покупки, там дешевле получается чем в оффлайн магазинах. А вот купить памперсы я впервые решила через интернет, хочу вот здесь заказать пачку на пробу https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers . Посмотрим сколько по времени они до нас идти будут и вообще надо узнать сколько доставка будет стоить.
          • New! Kirpich Cегодня в 11:12 «Ответить»
            Вещи для детей мы на али заказываем, так как там они красивые и дешевые. А вот шампуни, лосьоны и тд жена находит через инстаграмм, там дешевле чем в магазинах наших. Я так понимаю, что это оптовики распродают товар со скидками, поэтому цена такая.
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