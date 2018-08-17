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    Пт., 17 августа 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Продажа квартиры
    • Сегодня! Karolina Cегодня в 09:44 «Ответить»
      Можно ли продать квартиру, есть в ней есть часть, принадлежащая несовершеннолетнему ребенку?
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