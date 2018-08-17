Всем привет. Подскажите где вы покупаете подгузники для своих деток и какой марки? Я раньше в Дочках-сыночка всегда брала, но сейчас там что-то цены очень подняли. Я конечно понимаю, что на ребенке нельзя экономить, но по-другому к сожалению не получается((
Мы с рождения покупаем подгузники ребенку в магазине Лента, у них там собственное производство, поэтому цены низкие. Именно подгузники там нормальные по качеству, а вот трусики не берите, жена жалуется, что они жесткие и натирают кожу ребенку.
Я раньше часто по акциям брала подгузники в Детском мире, а сейчас решила попробовать купить Памперсы через интернет https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers/ . По цене там дешевле, но я пока не уточняла стоимость доставки к нам в город, сегодня после обеда попробую узнать этот момент. Вы тоже можете там посмотреть в каталогах подгузники, там есть разные марки, думаю сможете что-то подобрать для своего ребенка.