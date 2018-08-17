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    Пт., 17 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Подгузники
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:26 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где вы покупаете подгузники для своих деток и какой марки? Я раньше в Дочках-сыночка всегда брала, но сейчас там что-то цены очень подняли. Я конечно понимаю, что на ребенке нельзя экономить, но по-другому к сожалению не получается((
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 05:49 «Ответить»
        Мы с рождения покупаем подгузники ребенку в магазине Лента, у них там собственное производство, поэтому цены низкие. Именно подгузники там нормальные по качеству, а вот трусики не берите, жена жалуется, что они жесткие и натирают кожу ребенку.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 06:08 «Ответить»
          Я раньше часто по акциям брала подгузники в Детском мире, а сейчас решила попробовать купить Памперсы через интернет https://top-top-baby.ru/podguzniki/pampers/ . По цене там дешевле, но я пока не уточняла стоимость доставки к нам в город, сегодня после обеда попробую узнать этот момент. Вы тоже можете там посмотреть в каталогах подгузники, там есть разные марки, думаю сможете что-то подобрать для своего ребенка.
          • Сегодня! naxocymi Cегодня в 06:32 «Ответить»
            Я на сп покупаю сразу по несколько пачек, так как доставка там около двух недель. Дешевле я точно нигде не видела, а подгузники те же самые, что и в детских магазинах продаются.
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