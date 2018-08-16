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    Чт., 16 августа 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Употребление биодобавок
    • Сегодня! gany Cегодня в 20:38 «Ответить»
      Много информации про БАДы, увидела https://russiaherb.com и хочется попробовать, но сомнения и любопытство боряться.
      • New! domovoi2580 Cегодня в 21:18 «Ответить»
        Биодобавки в принципе безвредны, хотя лучше консультироваться с врачами. А по поводу товаров магазина Айхерб и сайта https://russiaherb.com/, можно однозначно сказать, что там товары качественные, проверенные и исследованные. Тем более с полным обзором каждого, почитайте сначала, проконсультируйтесь с врачом и если что подходит, то можно и попробовать.
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