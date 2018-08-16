В вашем случае нужна сушка, а не набор массы, поэтому и тренировку нужно организовывать соответственно. Желательно тренироваться с утра и перед завтраком, натощак. Занятия спортом должны быть регулярными, не менее трех раз в неделю, я делаю это в Пн., Ср., и Пт. Тренироваться можете дома в зале или на улице - это не важно. По комплексу упражнений и другим моментам именно по прессу почитайте в данной статье http://healthok.ru/sport/uprazhneniya-dl...i-rekomendacii/ Вообще правильно, что вы решили оперативно избавиться от небольшого лишнего веса. Просто чем больше этот показатель, тем сложнее потом прийти в хорошую физическую форму.