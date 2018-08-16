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    Чт., 16 августа 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Как быстро накачать пресс?
    • Сегодня! Barlos Cегодня в 16:22 «Ответить»
      Пока у тещи в отпуске были немного лишака внизу живота набрал и на боках? Какие упражнения делать, чтобы это устранить?
      • Сегодня! Krespo Cегодня в 16:25 «Ответить»
        У меня все просто: турник, брусья, велик и футбол. Жирок не успевает накапливаться
        • Сегодня! JangO Cегодня в 16:37 «Ответить»
          В вашем случае нужна сушка, а не набор массы, поэтому и тренировку нужно организовывать соответственно. Желательно тренироваться с утра и перед завтраком, натощак. Занятия спортом должны быть регулярными, не менее трех раз в неделю, я делаю это в Пн., Ср., и Пт. Тренироваться можете дома в зале или на улице - это не важно. По комплексу упражнений и другим моментам именно по прессу почитайте в данной статье http://healthok.ru/sport/uprazhneniya-dl...i-rekomendacii/ Вообще правильно, что вы решили оперативно избавиться от небольшого лишнего веса. Просто чем больше этот показатель, тем сложнее потом прийти в хорошую физическую форму.
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