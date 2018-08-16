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    Чт., 16 августа 2018г.
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    Тема: Как избавиться от перегара?
    • New! Pratarata Cегодня в 14:27 «Ответить»
      Есть ли способы избавиться от перегара? Всякое в жизни бывает, сами понимаете.
      • New! Rainamad Cегодня в 14:45 «Ответить»
        Ну думаю вас понимает каждый человек) Уверена что в жизни практически любого бывали случаи, когда от перегара нужно избавиться быстро. У меня такой случай был на юбилее супруга, нужно было срочно сесть за руль, но пару бокалов шампанского выпила, страшно. Тогда то и узнала что существует Деорал, отличное средство, которое убирает перегар за 15 минут. Покупаю и буду покупать только у официалов http://www.fitlineshop.ru/deoral.html , потому как только так могу быть уверена в качестве. Советую, попробуйте.
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