Ну думаю вас понимает каждый человек) Уверена что в жизни практически любого бывали случаи, когда от перегара нужно избавиться быстро. У меня такой случай был на юбилее супруга, нужно было срочно сесть за руль, но пару бокалов шампанского выпила, страшно. Тогда то и узнала что существует Деорал, отличное средство, которое убирает перегар за 15 минут. Покупаю и буду покупать только у официалов http://www.fitlineshop.ru/deoral.html , потому как только так могу быть уверена в качестве. Советую, попробуйте.