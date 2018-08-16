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    Чт., 16 августа 2018г.
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    Тема: лучший ресторан
    • Сегодня! lima7 Cегодня в 10:31 «Ответить»
      Советую посетить замечательный ресторан называется Априори http://apriori-resto.ru/. В этом рестораны подают отменные блюда и вкусные напитки, решили вечерком заглянуть с мужем в ресторан Априори, остались очень довольны обслуживание, здесь очень романтично и действительно, как рекомендовали нам, хорошо.
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