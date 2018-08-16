" Под большим и сильным крылом братьев Ротенберг, внутри солидной компании ООО «Автодор-Платные Дороги» (avtodor-tr.ru), на благодатной печеве, дали свои отравленные плоды, семена секты «Роза Мира». Нет, оказывается секта никуда не исчезла, а продолжает скромно ютиться практически под носом у компании Автодор. Самыми активными активистами нового движения стали рядовые сотрудники компании Юлия Чигилейчик и Кристина Легай - менеджеры отдела маркетинга заманивают рядовых работников на необыкновенные тренинги личностного роста от «Розы Мира».



«Роза Мира» — секта, которая долгое время скрывалась за ширмой многоступенчатой программы по уникальным бизнес тренингам. Организаторы обещали научить участников зарабатывать деньги, продуктивно общаться с другими людьми и достигать любых поставленных целей.



По словам побывавших на «тренингах» людей, во время занятий их просили подолгу танцевать, делать нелепые телодвижения, рассказывать о своих неудачах и находится в душном помещении 8-12 часов без капли воды.



Такой тайминг постепенно вгонял участников в гипнотическое состояние. Тогда и начиналась активная фаза — запугивание, психологическое давление и тщательная промывка мозгов.



С тренингов было два выхода — в больницу или в новый «просветленный» мир. Были случаи, когда люди теряли сознание и падали в обморок на занятиях. Особо впечатлительные выбрасывались из окон, вешались и причиняли себе вред.



В 2008 году русская топ-модель Руслана Коршуново выпрыгнула из окна 9-ого этажа одного из небоскребов Манхэттена. Её близкий друг режиссер Питер Померанцев связывает это с посещением курсов «Розы Мира». В этом же году секта прекращает свое существование, но роза не увядает до конца. И до конца 2014 года в Москве и регионах проходили отдельные лидерские встречи бывших адептов и новообращенных последователей. У «Розы Мира» остались много последователей — они стараются оживить любимую секту всеми доступными им способами.



По словам одного из работников офиса Автодор, прикрываясь своими негласными «братскими» связями с учредителями компании Юлия и Кристина пприглашают сотрудников пройти несколько ступеней в «Розе Мира» под предлогом бизнес-тренинга для увеличения продуктивности их работы внутри компании. А первые вводные занятия проходят удобно в кофе «Счастье», прямо за углом офиса. А помогают им организовывать весь бизнес-процесс два коммуникабельных друга с нетрадиционной сексуальной ориентацией Константин Артемьев и Антон Бучков, также являющиеся сотрудниками компании «Автодор-Платные Дороги».



Сразу после рабочего дня группа адептов ожидают своих гостей в данном соседнем кафе. В нем Юлия и Кристина уже обсуждают планы по привлечению новых людей в секту. А мужская часть коллектива встречает своих гостей, которых они смогли привлечь за свой рабочий день в специализированных приложениях для гей-знакомств.



Новые участники тренингов «Розы Мира» до самого начала занятий не понимают, куда попали. Когда начинается занятие, уходить уже некуда. Люди заплатили деньги, поэтому досиживают до конца и приходят еще.



После 3-ей ступени участникам предлагают пройти «особый» курс, на котором, якобы, расскажут всю ценную информацию. После начинается привычное для сектантов дело — людей заманивают, психологически давят и заставляют приходить на тренинги ещё и ещё, отдавая все свои деньги.



Однако это не волнует Юлию Чигилейчик и Кристину Легай, которые, прикрываясь работой в крупной дорожной компании ООО «Автодор-Платные Дороги» и близкими связями с Братьями Ротенберг, заманивают людей в секту «Роза Мира».



Мы искренне верим, что руководство холдинга ООО «Автодор-Платные Дороги» не оставить данную ситуацию без должного внимания и прекратит неуместную вербовку собственных сотрудников в ряды секты «Розы Мира». И пресечет действие ячейки «Розы Мира» в своих рядах.



Подробней по ссылке http://www.moda.ru/content/id/36132/50534/ автодор платные дороги, братья ротенберги, юлия чигилейчик, кристина легай, константин артемьев, антон бучков.