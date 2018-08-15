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    Ср., 15 августа 2018г.
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    Тема: Костюм пчеловода
    • New! Kirpich Cегодня в 19:39 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где у нас в городе сейчас можно купить костюм пчеловода? У меня родители уехали на отдых в Крым, а у папы своя пасека. Он дал мне задание в конце августа собрать мед из ульев. Папа у меня не высокий и худощавый, а я почти под два метра ростом, поэтому в его костюм просто не влезу(
      • New! PiroGa Cегодня в 19:52 «Ответить»
        Зачем вам на один раз тратиться и покупать специальный костюм? Я в детсве с папой постоянно за пчелами ухаживала, так просто одевала спортивный костюм, у которого тугие манжеты, перчатки и сетку на лицо. Ни разу меня не кусали пчелы, так что и вы не заморачивайтесь.
        • New! fizuli Cегодня в 20:07 «Ответить»
          Не просто так придумали спец одежду,значит только она может идеально защитить человека от укусов пчел. К тому же костюм пчеловода стоит не так дорого, чтобы экономить на нем! Автор, вы можете к примеру вот здесь приобрести такой костюм https://pchelovod.com/kostyumy-pchelovoda.html . Только заранее узнайте сколько займет по времени доставка к нам, чтобы потом не расстраиваться.
          • New! Rrissti Cегодня в 20:19 «Ответить»
            На авито поищите, там при желании все что угодно можно найти. Ну либо сходите в строительные магазины вроде Стройпарка, я точно знаю, что там медогонки есть, значит и костюмы должны быть.
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