Всем привет. Подскажите где у нас в городе сейчас можно купить костюм пчеловода? У меня родители уехали на отдых в Крым, а у папы своя пасека. Он дал мне задание в конце августа собрать мед из ульев. Папа у меня не высокий и худощавый, а я почти под два метра ростом, поэтому в его костюм просто не влезу(
Зачем вам на один раз тратиться и покупать специальный костюм? Я в детсве с папой постоянно за пчелами ухаживала, так просто одевала спортивный костюм, у которого тугие манжеты, перчатки и сетку на лицо. Ни разу меня не кусали пчелы, так что и вы не заморачивайтесь.
Не просто так придумали спец одежду,значит только она может идеально защитить человека от укусов пчел. К тому же костюм пчеловода стоит не так дорого, чтобы экономить на нем! Автор, вы можете к примеру вот здесь приобрести такой костюм https://pchelovod.com/kostyumy-pchelovoda.html . Только заранее узнайте сколько займет по времени доставка к нам, чтобы потом не расстраиваться.