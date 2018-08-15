Я категорически против, чтобы мой ребёнок просиживал за компьютером, часами играя в игры, но вот сейчас, как бы, это необходимо. Хочу, чтобы он с помощью развивающих игр подготовился к школе. В игровой форме думаю будет и интереснее ему и понятнее. Подскажите мне сайт на котором можно найти такие игры.
Мы с ребёнком играем в разные игры и я не считаю, что это плохо. Вот, например, на этом сайте http://quicksave.su/roaming-games мы постоянно играем в бродилки. Увлекаемся до такой степени, что жена нас скоро из дома с компом выгонит, потому что мы забываем иногда покушать и она ругает нас за постоянные перекусы. Посмотрите. Здесь не только бродилки, но и игры разных жанров. Надеюсь найдёте и для себя полезные.
Я с вами полностью согласен. Ребёнку нужны разные игры, не только те, которые дают возможность усвоить какие-то знания. Развлекательные игры тоже полезны, это, как в наше время, сказки о добре и зле и тд.