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    Ср., 15 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Игры для детей
    • Сегодня! Donna Cегодня в 14:22 «Ответить»
      Я категорически против, чтобы мой ребёнок просиживал за компьютером, часами играя в игры, но вот сейчас, как бы, это необходимо. Хочу, чтобы он с помощью развивающих игр подготовился к школе. В игровой форме думаю будет и интереснее ему и понятнее. Подскажите мне сайт на котором можно найти такие игры.
      • Сегодня! Сlamour Cегодня в 14:30 «Ответить»
        Мы с ребёнком играем в разные игры и я не считаю, что это плохо. Вот, например, на этом сайте http://quicksave.su/roaming-games мы постоянно играем в бродилки. Увлекаемся до такой степени, что жена нас скоро из дома с компом выгонит, потому что мы забываем иногда покушать и она ругает нас за постоянные перекусы. Посмотрите. Здесь не только бродилки, но и игры разных жанров. Надеюсь найдёте и для себя полезные.
        • Сегодня! Nyanya Cегодня в 14:38 «Ответить»
          Поищите в интернете сайты специальные с развивающими играми, чтобы никаких там лишних не было игр, только обучающие. Но мне кажется, что ребёнку нужны разные.
          • Сегодня! Albertik Cегодня в 14:42 «Ответить»
            Я с вами полностью согласен. Ребёнку нужны разные игры, не только те, которые дают возможность усвоить какие-то знания. Развлекательные игры тоже полезны, это, как в наше время, сказки о добре и зле и тд.
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