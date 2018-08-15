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    Ср., 15 августа 2018г.
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    Тема: Стоит ли в 2018 ипотеку брать
    • Сегодня! Сурсаса Cегодня в 11:46 «Ответить»
      Уже вторая половина 2018.
      Банки конечно без проблем выдают ипотеку, однако интересует меня вопрос о том если имеет смысл сейчас брать ипотечный кредит или все таки стоит подождать начала следующего года для кредитования?
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