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    Ср., 15 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Защитный состав для стен в бани
    • Мадлен Вчера в 20:06 «Ответить»
      Нужно купить защитный состав для стен в бани.
      И вроде как предложении на сегодняшний день много, но меня интересует выбор самого качественного защитного состава, строю баню как говорится на года.
      Так что же выбрать и что купить?
      • Азола Вчера в 20:45 «Ответить»
        Советую подыскать предложения в строй магазинах, явно говоря крупные интернет магазины.
        • Кончерса Вчера в 20:53 «Ответить»
          Мы использовали для этих целей средство Supi Saunavaha... его и рекомендую выбрать.
          С точки зрения качества это лучший вариант, явно говоря этот самый выбор является собой оправданным.
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