Play Fortuna Casino
350 лицензионных игр и слотов
Минимальный депозит: от 1 USD
Программное обеспечение: Microgaming, Novomatic, Igrosoft, SGS Universal
Количество игр: 350+
Бонусы: 100% приветственный бонус за первый депозит, 100% бонус за SMS депозит, CashBack.
Еженедельный бонус 50 бесплатных вращений в игровых автоматах.
Лимиты на вывода: 20 000 RUB / сутки
Язык: Русский, English, Dansk, Dansk, Espanol, Francais, Polski и другие
Лицензия: Кюрасао
Год основания 2012
Playfortuna – это интернет-казино, которое держится на высоком уровне уже долгое время. Ему доверяют ежедневно миллионы любителей азартных игр, и казино play fortuna предоставляет огромный выбор развлечений на любой вкус. Здесь Вам будет предложено окунуться в мир впечатлений реального заведения, почувствовать на себе любовь Фортуны