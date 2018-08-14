Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 14 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 110 посетителей
    Форум: Развлечение и Отдых
    Новая тема
    Тема: Play Fortuna Casino. Минимальный депозит 1 доллар
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 08:12 «Ответить»
      Play Fortuna Casino
      350 лицензионных игр и слотов
      Минимальный депозит: от 1 USD
      Программное обеспечение: Microgaming, Novomatic, Igrosoft, SGS Universal
      Количество игр: 350+
      Бонусы: 100% приветственный бонус за первый депозит, 100% бонус за SMS депозит, CashBack.
      Еженедельный бонус 50 бесплатных вращений в игровых автоматах.
      Лимиты на вывода: 20 000 RUB / сутки
      Язык: Русский, English, Dansk, Dansk, Espanol, Francais, Polski и другие
      Лицензия: Кюрасао
      Год основания 2012
      Playfortuna – это интернет-казино, которое держится на высоком уровне уже долгое время. Ему доверяют ежедневно миллионы любителей азартных игр, и казино play fortuna предоставляет огромный выбор развлечений на любой вкус. Здесь Вам будет предложено окунуться в мир впечатлений реального заведения, почувствовать на себе любовь Фортуны
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода