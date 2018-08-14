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    Вт., 14 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Компьютерные игры
    • Сегодня! fizuli Cегодня в 06:58 «Ответить»
      Всем привет. Разрешаете ли вы своим детям играть в компьютерные игры? Если да, то насколько часто и как долго по времени? У нас с женой мнения на этот счет разделились, поэтому хотелось бы услышать советы со стороны.
      • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:05 «Ответить»
        Всего должно быть в меру, но и полностью запрещать ребенку игры нельзя, так как будут обиды и испорченные отношения. Я вот например частенько вместе с сыночком играю в бесплатные игры на этом сайте http://flashigames.ru/ . Мне и самой нравятся игры такого плана, да и для развития они хороши: развивается мелкая моторика, мышление, поэтому ничего плохого я в этом не вижу!
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:10 «Ответить»
          На компьютере дочка еще не играет, так как маленькая, а вот на смартфоне только так у нее получается. Любимая игра-это Маша и Медведь, но она больше как мультик, там делать особого ничего не надо)
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:14 «Ответить»
            Вы же не находитесь с ребенком 24 часа в сутки, все равно когда вас нет он будет играть, так что нет смысла запрещать. Только я бы на вашем месте поставила ограничения на компьютере на некоторые сайты, чтобы ничего лишнего не смотрел малыш.
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