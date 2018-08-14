Всем привет. Разрешаете ли вы своим детям играть в компьютерные игры? Если да, то насколько часто и как долго по времени? У нас с женой мнения на этот счет разделились, поэтому хотелось бы услышать советы со стороны.
Всего должно быть в меру, но и полностью запрещать ребенку игры нельзя, так как будут обиды и испорченные отношения. Я вот например частенько вместе с сыночком играю в бесплатные игры на этом сайте http://flashigames.ru/ . Мне и самой нравятся игры такого плана, да и для развития они хороши: развивается мелкая моторика, мышление, поэтому ничего плохого я в этом не вижу!
Вы же не находитесь с ребенком 24 часа в сутки, все равно когда вас нет он будет играть, так что нет смысла запрещать. Только я бы на вашем месте поставила ограничения на компьютере на некоторые сайты, чтобы ничего лишнего не смотрел малыш.