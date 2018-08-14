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    Вт., 14 августа 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Обслуживание компьютеров
    • Сегодня! fizuli Cегодня в 06:57 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите, пожалуйста, фирму у нас в городе, с которой можно заключить договор на обслуживание компьютеров в офисе. На данный момент у нас 20 единиц ПК, но в ближайшее время будем еще докупать, поэтому наш штатный программист не справится с объемами.
      • Сегодня! Rrissti Cегодня в 07:02 «Ответить»
        А почему вам не нанять еще одного программиста? Мне кажется это дешевле выйдет, чем вы фирме будете платить. Да и удобнее, когда специалист всегда на месте, а не приходящий по звонку!
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 07:09 «Ответить»
          Для двух программистов это очень большой объем работы, здесь нужно нанимать еще как минимум двух человек, а это около ста тысяч в месяц. Я бы на вашем месте уволил вашего программиста и заключил договор на абонентское обслуживание компьютеров здесь http://www.evek.ru/abonentskoe-obsluzhiv...ompyuterov.html . Не знаю в какую сумму вам это выйдет, но думаю дешевле, чем платить зп трем специалистам!
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 07:12 «Ответить»
            Мы сотрудничаем с фирмой АльянсКомп уже года три точно. Никаких нареканий к их работе нет, если что-то нужно срочно починить, то специалист приезжает в течение часа.
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