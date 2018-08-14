Всем привет. Подскажите, пожалуйста, фирму у нас в городе, с которой можно заключить договор на обслуживание компьютеров в офисе. На данный момент у нас 20 единиц ПК, но в ближайшее время будем еще докупать, поэтому наш штатный программист не справится с объемами.
Для двух программистов это очень большой объем работы, здесь нужно нанимать еще как минимум двух человек, а это около ста тысяч в месяц. Я бы на вашем месте уволил вашего программиста и заключил договор на абонентское обслуживание компьютеров здесь http://www.evek.ru/abonentskoe-obsluzhiv...ompyuterov.html . Не знаю в какую сумму вам это выйдет, но думаю дешевле, чем платить зп трем специалистам!