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    Вс., 12 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Резьба по дереву. Фасадная отделка. Ограждения.
    • Сегодня! YULIYA12 Cегодня в 07:46 «Ответить»
      Изготавливаю на заказ, по индивидуальным размерам и рисункам:

      Резные наличники любой сложности ( с высоким навершием, геометрическим, животным и растительным орнаментом) на окна, на двери, на крышу и фасад здания.
      Резные накладные элементы на фасад дома и бани, на внутреннюю отделку помещения - накладки декоративные резные на углы,конек на крышу,розетки и кронштейны и пр.
      Резные опорные столбы для крыльца, веранды, мансарды, лестницы, беседки - 100х100,120х120,150х150,200х200,230х230мм и длиной от 1 до 6 метров.
      Резные балясины из доски 100,140,190х20-40мм и бруса 50х50,80х80, 90х90, 110х110, 140х140, 190х190, 230х230мм, длина от 0.5 до 1.2м.
      Резные накладки на ворота, на двери, на калитки.
      Резной забор ( штакетник), резные ворота, резные столбы ( веревочка, различные комбинации шашек), и резные детали для забора из сетки-рабицы.
      Зонирование помещений - межкомнатные резные перегородки, резной ажурный потолок, решетка резная для системы отопления по индивидуальным рисункам.
      Резные панно на различную тему - растения,животные, техника, охота,рыбалка и т.п.,геометрический рисунок, различные стили оформления.
      Лестницы маршевые внутри помещения, и уличные, элементы лестниц.
      Двери межкомнатные декоративные.
      Деревянные окна для всех типов зданий. Балконное остекление и прочее. Не стеклопакет.
      Навесы. Перголы и прочее.
      Резные элементы конструкции для детских площадок. Кроме скульптуры.
      Доставка от двери до двери в любой населенный пункт по области и РФ.
      Оплата нал. и безнал.
      тел.8-952-468-34-65 Юлия Евгеньевна
      derevo.rezba2009@yandex.ru
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