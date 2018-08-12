Изготавливаю на заказ, по индивидуальным размерам и рисункам:
Резные наличники любой сложности ( с высоким навершием, геометрическим, животным и растительным орнаментом) на окна, на двери, на крышу и фасад здания.
Резные накладные элементы на фасад дома и бани, на внутреннюю отделку помещения - накладки декоративные резные на углы,конек на крышу,розетки и кронштейны и пр.
Резные опорные столбы для крыльца, веранды, мансарды, лестницы, беседки - 100х100,120х120,150х150,200х200,230х230мм и длиной от 1 до 6 метров.
Резные балясины из доски 100,140,190х20-40мм и бруса 50х50,80х80, 90х90, 110х110, 140х140, 190х190, 230х230мм, длина от 0.5 до 1.2м.
Резные накладки на ворота, на двери, на калитки.
Резной забор ( штакетник), резные ворота, резные столбы ( веревочка, различные комбинации шашек), и резные детали для забора из сетки-рабицы.
Зонирование помещений - межкомнатные резные перегородки, резной ажурный потолок, решетка резная для системы отопления по индивидуальным рисункам.
Резные панно на различную тему - растения,животные, техника, охота,рыбалка и т.п.,геометрический рисунок, различные стили оформления.
Лестницы маршевые внутри помещения, и уличные, элементы лестниц.
Двери межкомнатные декоративные.
Деревянные окна для всех типов зданий. Балконное остекление и прочее. Не стеклопакет.
Навесы. Перголы и прочее.
Резные элементы конструкции для детских площадок. Кроме скульптуры.
Доставка от двери до двери в любой населенный пункт по области и РФ.
Оплата нал. и безнал.
тел.8-952-468-34-65 Юлия Евгеньевна derevo.rezba2009@yandex.ru