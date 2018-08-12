Изготавливаю на заказ, по индивидуальным размерам и рисункам:



Резные наличники любой сложности ( с высоким навершием, геометрическим, животным и растительным орнаментом) на окна, на двери, на крышу и фасад здания.

Резные накладные элементы на фасад дома и бани, на внутреннюю отделку помещения - накладки декоративные резные на углы,конек на крышу,розетки и кронштейны и пр.

Резные опорные столбы для крыльца, веранды, мансарды, лестницы, беседки - 100х100,120х120,150х150,200х200,230х230мм и длиной от 1 до 6 метров.

Резные балясины из доски 100,140,190х20-40мм и бруса 50х50,80х80, 90х90, 110х110, 140х140, 190х190, 230х230мм, длина от 0.5 до 1.2м.

Резные накладки на ворота, на двери, на калитки.

Резной забор ( штакетник), резные ворота, резные столбы ( веревочка, различные комбинации шашек), и резные детали для забора из сетки-рабицы.

Зонирование помещений - межкомнатные резные перегородки, резной ажурный потолок, решетка резная для системы отопления по индивидуальным рисункам.

Резные панно на различную тему - растения,животные, техника, охота,рыбалка и т.п.,геометрический рисунок, различные стили оформления.

Лестницы маршевые внутри помещения, и уличные, элементы лестниц.

Двери межкомнатные декоративные.

Деревянные окна для всех типов зданий. Балконное остекление и прочее. Не стеклопакет.

Навесы. Перголы и прочее.

Резные элементы конструкции для детских площадок. Кроме скульптуры.

Доставка от двери до двери в любой населенный пункт по области и РФ.

Оплата нал. и безнал.

тел.8-952-468-34-65 Юлия Евгеньевна

derevo.rezba2009@yandex.ru