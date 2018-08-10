БФ Большие Дела просит о помощи в сборе средств для Даниила Газиева (Диагноз ДЦП)



Сумма к сбору: 199700 руб.

На 05.08.2018 собрано 107 258 р.

Отчеты по сбору здесь https://bolshie-dela.com/chtoby-nauchils...v-daniil-3-goda



Просьба мамы: «Для ребенка с диагнозом ДЦП очень сложно найти помощи. А это ежемесячные реабилитации. А это же тоже диагноз с которым надо бороться. Нельзя оставлять маленьких деток на всю жизнь инвалидами. Умоляет помочь нам победить ДЦП. Срочно нужна ваша помощь, чем сможете помогите пожалуйста вылечить сына. Будем рады абсолютно любой помощи. Даже если у вас огромная очередь, я умоляю вас поставьте нашу заявку в очередь. Диагноз ДЦП нуждается в постоянном лечении. Очень и очень дорогостоящие реабилитации нужны нашему мальчику именно в этом возрасте. Одна мысль о том что на это нужны очень большие деньги вводит нашу семью в ступор, а что будет дальше с нашим мальчиком? Эту болезнь не вылечить за один раз, она лечится годами длинной и мучительной реабилитацией. Но ДЦП можно победить!!!! На лечение нужны большие деньги. Мы обращаемся к Вам за помощью. Нашему Данечке 3 года. По врачебной ошибки он имеет инвалидность.



Данил не сидит, не ползает, не ходит, плохо держит головку. У него есть опора на ножки, и сохранен интеллект и врачи дают нам шанс по максимуму восстановить сына. С самого рождения наша семья борется за его здоровье, и мы были на дельфинотерапии, на реабилитации в МЦ Кортексе г. Анапа, три раза на реабилитации в г.Екатеринбурге в РЦ Здоровое Детство, в Москве и три раза в г. Челябинск в МЦ Сакура. Где у нас появились положительные результаты, наш Даня научился переворачиваться. Именно после длительных и интенсивных курсов у него появилось больше звуков в речи. Он стал сам показывать что ему нужно, а что он не хочет. Теперь нашим неврологом было порекомендовано пройти лечение в МЦ Любовь Ангела, г. Новосибирска. Мы нашли новую клинику, где нам подобрали комплексную реабилитацию. Именно курс длительного лечения даёт очень хорошие результаты. Из-за долгого времени в реанимации и долгого нахождения на аппарате ИВЛ у нашего сыночка погибли клетки головного мозга. И теперь нам нужно по максимуму заставить работать " живые клетки " головного мозга. Что бы наш Данил научился ходить. К нашему пребольшому сожалению наши финансовые возможности на исходе, но есть силы бороться за здоровье нашего единственного сына. На данный момент нас ждут в мае месяца на лечении. Стоимость одного месяца реабилитации составляет 199700 рублей. К большому нашему сожалению на лечения нам так и не удается найти средств. В нашей семье работает только папа и мы не в силах оплатить такую огромную сумму. Все финансовые возможности исчерпаны (имеется несколько кредитов, покупаются дорогостоящие препараты назначенные неврологом и ортопедические приспособления и обувь). Т.к в нашей реабилитационной программе много что не вписано, а что положено нам еще не разу не получали (очередь на все). Хотим обратится к вам за помощью в оплате месяца лечения в размере 199700 руб. Очень надеемся на вашу помощь и верим что мир не без добрых людей. Помогите поставить сына на ноги.»



Благотворительный фонд "Большие Дела".



№ счета 40703810912510007938

Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) Г. ВОРОНЕЖ

БИК 042007855

К/с 30101810545250000855

ИНН получателя платежа 6234991679

КПП получателя платежа 623401001

Р/с 40703810912510007938

НО Благотворительный фонд поддержки инвалидов "Большие дела"

Адрес банка:

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская д.31

Назначение платежа: благотворительное пожертвование для Газиева Даниила



Номер банковской карты ВТБ VISA:

4893470235670210 получатель Авдеева Карина Владимировна (Ответственное лицо фонда)



Номер банковской карты СБЕРБАНКА VISA:

4276530010126956 Получатель: Авдеева Карина Владимировна (ответственное лицо фонда)



QIWI-кошелек: 79605703301

Яндекс-деньги: 410012205889842



WebMoney:



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PayPal: bf.bolshiedela@gmail.com



Теле2 79537319699

МТС 79155948281

Билайн 79605703301



СМС на короткий номер 3443 с текстом: дела пробел 300, где 300 это сумма перевода. Услуга доступна для мобильных операторов Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2.

Например: дела 500 или dela 500. 500 - это сумма перевода (может быть любой от 10 до 15 000 рублей)

Комиссия с абонента 0 %.



Огромная просьба сообщать о назначении переводов под постом или в личном сообщении, если Вам не удалось это сделать при перечислении.

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