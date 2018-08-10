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    Пт., 10 августа 2018г.
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    Тема: Что делать?
    • New! Иван Гид Вчера в 22:35 «Ответить»
      Добрый день. У меня случилась такая ситуация, бабушка переболела пневмонией, в следствии чего начались осложнения-у нее появилась жидкость в легких https://upulmanologa.ru/klinicheskaya-si...st-v-legkih-763 К врачам мы обращались и не к одному, но никто толкового ничего не говорит..... Может кто сталкивался с такой ситуацией???
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