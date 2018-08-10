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    Пт., 10 августа 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Опухоль мозга
    • PiroGa Вчера в 19:54 «Ответить»
      Форумчане, как вы считаете, сколько по времени может жить человек с диагнозом опухоль мозга? Я не из праздного любопытства интересуюсь, у моей знакомой выявили опухоль и она руки опустила, не хочет бороться за свою жизнь! Как мне ей помочь, кроме денег?!
      • Rrissti Вчера в 20:10 «Ответить»
        А какая у нее опухоль: злокачественная или доброкачественная? Если первый вариант, то к сожалению шансов ничтожно мало, даже знаменитости не могут побороть эту болезнь, хотя у них куча возможностей. А если доброкачественная, то конечно нужно оперироваться и дальше радоваться жизни!
        • Kirpich Вчера в 20:40 «Ответить»
          Вы своей знакомой дайте почитать вот эту статью про лечение опухолей мозга в Германии https://bookinghealth.ru/blog/lechenie/d...holi-mozga.html . Да и вообще любые подобные материалы ищите, так она поверит в выздоровление и будет сама к этому стремиться. Только не надейтесь на нашу российскую медицину, квот как обычно никуда нет, специалистов нормальных тоже. Многие же люди только из-за материальных проблем не могут вылечиться, так как это слишком все дорого!
          • cipupo Вчера в 20:50 «Ответить»
            У нас же в Питере открыли клинику, в которой опухоли мозга удаляют при помощи лазера. Это показывали по центральным каналам по зиме вроде. Наши врачи стажировались в Америке и Швейцарии, поэтому они ничуть не хуже зарубежных!
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