Форумчане, как вы считаете, сколько по времени может жить человек с диагнозом опухоль мозга? Я не из праздного любопытства интересуюсь, у моей знакомой выявили опухоль и она руки опустила, не хочет бороться за свою жизнь! Как мне ей помочь, кроме денег?!
А какая у нее опухоль: злокачественная или доброкачественная? Если первый вариант, то к сожалению шансов ничтожно мало, даже знаменитости не могут побороть эту болезнь, хотя у них куча возможностей. А если доброкачественная, то конечно нужно оперироваться и дальше радоваться жизни!
Вы своей знакомой дайте почитать вот эту статью про лечение опухолей мозга в Германии https://bookinghealth.ru/blog/lechenie/d...holi-mozga.html . Да и вообще любые подобные материалы ищите, так она поверит в выздоровление и будет сама к этому стремиться. Только не надейтесь на нашу российскую медицину, квот как обычно никуда нет, специалистов нормальных тоже. Многие же люди только из-за материальных проблем не могут вылечиться, так как это слишком все дорого!
У нас же в Питере открыли клинику, в которой опухоли мозга удаляют при помощи лазера. Это показывали по центральным каналам по зиме вроде. Наши врачи стажировались в Америке и Швейцарии, поэтому они ничуть не хуже зарубежных!