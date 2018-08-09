Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 9 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 98 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Как выбрать качественную краску для волос?
    • New! Инна Чурикова Cегодня в 14:57 «Ответить»
      Захотелось мне изменить свой цвет волос, не кардинально на пару тонов светлее сделать. Но вот не знаю, какую краску лучше взять. В магазине очень большой выбор, глаза просто разбегаются. Но мне нужна такая, чтобы волосы не повредила и держалась долго. Советуйте
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      матрас comfort soft light4(1) Спрос и ПредложениеМакар Бракусс17.07.18 в 13:24Mianza Cегодня в 15:39
      Грузоперевозки Газель7(1) Спрос и Предложениеdemontag52rus24.10.14 в 21:22Mianza Cегодня в 15:37
      Лечение алкоголизма11(1) Житейские советыАноним23.08.17 в 14:25Yolo Cегодня в 15:33
      Сантехника в ванную16(2) Строительство и ремонтOldmen6507.12.17 в 14:54Onnik Cегодня в 15:31
      бесплодие14(1) Медицина и Здоровьеnikol31.03.10 в 06:33Aida90 Cегодня в 15:18
      Как выбрать качественную краску для волос?1(1) Женский форумИнна ЧуриковаCегодня в 14:57Инна Чурикова Cегодня в 14:57
      национальность - дурилка?30(2) Философия, Психология, ЭзотерикаЛиЦо12.06.12 в 17:28kentavr Cегодня в 14:55
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода