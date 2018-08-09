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    Чт., 9 августа 2018г.
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    Форум: Бухгалтерский форум
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    Тема: Без отработки
    • Сегодня! Dagen Cегодня в 07:31 «Ответить»
      Существует ли в принципе увольнение без отработки? Или это обяз, отработать 2 недели?
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