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    Чт., 9 августа 2018г.
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    Тема: Нужен совет
    • Lampa Вчера в 22:05 «Ответить»
      Начал заниматься бегом, но понял, что достаточно быстро у меня устают ноги, а именно икры. Пробовал бегать в специальной компрессионной одежде, но особого эффекта не дало. Что посоветуете?
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