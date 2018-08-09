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Чт., 9 августа 2018г.
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Тема: Нужен совет
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Lampa
Вчера в 22:05
«Ответить»
Начал заниматься бегом, но понял, что достаточно быстро у меня устают ноги, а именно икры. Пробовал бегать в специальной компрессионной одежде, но особого эффекта не дало. Что посоветуете?
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