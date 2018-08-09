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    Чт., 9 августа 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Что с бойлером?
    • Torpeda Вчера в 21:53 «Ответить»
      Если бойлер плохо греет воду, то это проблемы с нагревательным элементом? Уже пару дней вода тёплая, а не горячая и шум есть. Бойлер ремонту подлежит?
      • Сметолик Вчера в 22:00 «Ответить»
        Эти вопросы лучше мастерам задавать. И пока бойлер полностью не перестал греть воду нужно вызвать специалиста, чтоб он посмотрел в чём причина. Порой промывки бывает достаточно.
        • РУзочка Вчера в 22:19 «Ответить»
          А вы не проверяли настройки температуры на бойлере? Может кто-то из членов семьи другие настройки сделал) У меня так было дома - я просто не проверила и уже чуть мастера не вызывала. Вечером муж сказал, что скрутил температуру на меньшую.
          • Torpeda Вчера в 22:35 «Ответить»
            Да смотрела я уже - всё на месте, никто температурный режим не изменял. Я в первую очередь это проверила. Я уже и сервисную книжку по бойлеру Электролюкс начала читать, думала, что может там есть что-то по этому поводу.
          • СЕМсер Вчера в 22:39 «Ответить»
            Скорее всего всё именно так, как Вы и предполагаете. Нагревательный элемент покрылся накипью и из-за этого вода плохо греется. А если уже и шум присоединился, то нужно делать чистку побыстрее или уже сразу делать замену ТЭНа. Если у мастера не окажется этой запчасти, можно заказать ТЭН для водонагревателя Электролюкс на этом сайте https://iskraten.ru/eshop/teny-i-nagreva...ley/electrolux/ .
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