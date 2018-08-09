А вы не проверяли настройки температуры на бойлере? Может кто-то из членов семьи другие настройки сделал) У меня так было дома - я просто не проверила и уже чуть мастера не вызывала. Вечером муж сказал, что скрутил температуру на меньшую.
Да смотрела я уже - всё на месте, никто температурный режим не изменял. Я в первую очередь это проверила. Я уже и сервисную книжку по бойлеру Электролюкс начала читать, думала, что может там есть что-то по этому поводу.
Скорее всего всё именно так, как Вы и предполагаете. Нагревательный элемент покрылся накипью и из-за этого вода плохо греется. А если уже и шум присоединился, то нужно делать чистку побыстрее или уже сразу делать замену ТЭНа. Если у мастера не окажется этой запчасти, можно заказать ТЭН для водонагревателя Электролюкс на этом сайте https://iskraten.ru/eshop/teny-i-nagreva...ley/electrolux/ .