Даже не знаю, вообще предложении конечно много, но дело выбора предложения за вами.
Можно с рук купить, можно частников занимающихся изготовлением найти, а можно по факту в фирму производителя обратится.
Ищите предложения в фирмах которые занимаются продажей такого строй леса.
Факт что предложении много и о них можно информацию в интернете найти, а вот обратится вам к примеру сюда http://kronosrent.com/ рекомендую.
Добавлю так же что фирма в своем роде авторитетная, так что будет уверенность в том что купите у них по истине качественный товар.