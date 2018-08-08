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    Ср., 8 августа 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вывоз мусора
    • Сегодня! comof2014 Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Кто может порекомендовать проверенную компанию по вывозу строительного мусора в Москве?
      • Сегодня! mirllall Cегодня в 18:01 «Ответить»
        comof2014 писал:
        Кто может порекомендовать проверенную компанию по вывозу строительного мусора в Москве?
        Если вам нужно вывести строительный мусор, то вы можете обратится в эту компанию. на мой взгляд, очень хорошая компания, которая сделает свою работу быстро и не дорого. Сам к ним обращался уже не один раз, проблем не возникало с ними.
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