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    Ср., 8 августа 2018г.
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    Тема: Кредит
    • Сегодня! mirllall Cегодня в 14:30 «Ответить»
      Куда обратиться, чтоб взять кредит, без справок и поручителей, подскажете?
      • Сегодня! comof2014 Cегодня в 15:21 «Ответить»
        mirllall писал:
        Куда обратиться, чтоб взять кредит, без справок и поручителей, подскажете?
        Недавно брал кредит через этот сайт https://kredity-v-nefteyuganske.ru Все достаточно просто - оставил заявку сразу в несколько банков, после чего выбрал оптимальный срок кредитования и процентную ставку.
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