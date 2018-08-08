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    Ср., 8 августа 2018г.
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    Тема: заработок на сайте.
    • Сегодня! Valera33 Cегодня в 12:33 «Ответить»
      Добрый день. Подскажите неопытному человеку. Год назад создали мне финансовый сайт. Посещаемость за это время стала хорошей. Сейчас обдумываю разные варианты заработка на рекламе. Подскажите, как подключить монетизацию? какую партнерскую программу выбрать?
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