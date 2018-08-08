Всем привет. Как вы считаете, стоит ли у нас в городе открывать клининговую компанию? Мы с мужем уже давно вынашиваем эту идею, но боимся, что спроса на такие услуги не будет и мы разоримся. Как можно привлечь поток клиентов, что интересного и нового им предложить?
А что нового вы предложите то? Ваша задача-качественно убрать помещение, единственное что может привлечь клиентуру это низкие цены. Но в таком случае не факт, что вы выйдете в плюс, нужно все просчитывать грамотно.
У нас в городе нет таких служб, которые могли бы удалить любой запах из квартиры. Часто же бывает, что молодежь заезжает в квартиру бабушек/дедушек, а там даже после ремонта пахнет стариной, лично меня даже подташнивать от этого начинает. Было бы здорово, если вы могли предложить жителям города услугу по удалению запахов при помощи сухого тумана http://www.dezfog.ru/blog/biznes-na-sukh...-sukhom-tumane/ . Вы подумайте над этим и если что-я ваш первый клиент!
Мой хороший приятель год назад открыл службу клининга и все нормально у него с клиентами, живет прекрасно, на отдых ездит три раза в год. Так что не сомневайтесь и ничего не бойтесь! В любом деле главное уверенность и тогда все будет ок!