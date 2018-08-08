Одним из самых качественных и долговечных теплоизоляционных материалов является минеральная вата. Срок эксплуатации более 50 лет, что позволяет надолго забыть что такое холод дома.
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