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    Вт., 7 августа 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Подгузники
    • Сегодня! ClubNika Cегодня в 14:32 «Ответить»
      Дорогие мамочки, подскажите какие подгузники Вы покупаете обычно своим малюткам? Мне рожать совсем скоро, хотим заранее подготовится, покупаем всякие мелочи, заодно решили и подгузниками запастись, чтоб были на первое время.
      • Сегодня! Mirochka Cегодня в 14:41 «Ответить»
        Советую заранее много не покупать, возьмите для начала небольшую упаковку, может парочку разных, потому что у малышей кожа очень нежная и не всякий подходит, может появится высыпание. Лично нам подходят Памперсы. А еще, недавно крестные были в гостях и подарили упаковку японских подгузников фирмы Меррис. Они нам еще больше понравились. Я уже даже нашла, где их можно в интернете заказать. Если интересно, вот ссылка.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 14:50 «Ответить»
          Мы через это проходили, немало различных подгузников пришлось перепробовать, на дешевые была аллергическая реакция, а дорогие мы не тянули. Но нам подошли Хаггис - и цена средняя, и качество хорошее.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 15:00 «Ответить»
            Мы тоже первому ребенку покупали Хаггис, все отлично было, а вот второму они уже не подошли - высыпало в промежности. Но на удивление, более дешевые Dada - никаких реакций не вызвали. Правда менять чаще приходится, они влагу плохо держат.
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