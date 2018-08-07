Советую заранее много не покупать, возьмите для начала небольшую упаковку, может парочку разных, потому что у малышей кожа очень нежная и не всякий подходит, может появится высыпание. Лично нам подходят Памперсы. А еще, недавно крестные были в гостях и подарили упаковку японских подгузников фирмы Меррис. Они нам еще больше понравились. Я уже даже нашла, где их можно в интернете заказать. Если интересно, вот