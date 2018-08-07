Дорогие мамочки, подскажите какие подгузники Вы покупаете обычно своим малюткам? Мне рожать совсем скоро, хотим заранее подготовится, покупаем всякие мелочи, заодно решили и подгузниками запастись, чтоб были на первое время.
Советую заранее много не покупать, возьмите для начала небольшую упаковку, может парочку разных, потому что у малышей кожа очень нежная и не всякий подходит, может появится высыпание. Лично нам подходят Памперсы. А еще, недавно крестные были в гостях и подарили упаковку японских подгузников фирмы Меррис. Они нам еще больше понравились. Я уже даже нашла, где их можно в интернете заказать. Если интересно, вот ссылка.
Мы тоже первому ребенку покупали Хаггис, все отлично было, а вот второму они уже не подошли - высыпало в промежности. Но на удивление, более дешевые Dada - никаких реакций не вызвали. Правда менять чаще приходится, они влагу плохо держат.