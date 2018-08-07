Для декоративной отделки некоторых элементов конструкций в новых зданиях нам необходим латунный пруток. Сейчас ищем нового поставщика данного проката, так как прежний перестал нам его поставлять. Не поможете?
Причины прекращения поставок проката могут быть разными - неблагоприятное финансовое положение, разрыв отношений с производителем и многое другое. Что гадать? Надо нормального поставщика искать. Например, посмотрите латунный пруток ЛС59-1 здесь https://nonfer.ru/spec/prutok_ls59_1. Не знаю, подойдёт ли для Вас такая марка металла, это уж Вы сами решайте.
С какой-то ненадёжной компанией Вы связались. Надеюсь, у Вас был запас такого прутка, чтобы работа не стояла? Без запаса никак нельзя. А может Вам больше не стоит с посредниками связываться, а брать прокат сразу, где его производят?