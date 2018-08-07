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Тема: Пансионат для пожилых «Долголетие» в Видном
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Тема:
Пансионат для пожилых «Долголетие» в Видном
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Дмитрий Полищу
Вчера в 23:25
«Ответить»
Хочу узнать мнения о пансионате "Долголетие" в Видном
http://centr-dolgolet.ru/pro_nas/pansionat-vidnoe/
может у кого то родные были здесь ? Хочу туда отдать родственников, как думаете стоит ли?
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