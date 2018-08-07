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    Вт., 7 августа 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Форекс
    • SashaBel Вчера в 20:53 «Ответить»
      много слышал разного, что вы думаете на тот счет?с чего стоит начать?
      • MsAlina Вчера в 21:42 «Ответить»
        мне кажется для новичка очень важно понимать как работает рынок, советую читать разные источники, вот например очень доступно написано что такое Форекс http://www.avatrade.ru/forex/what-is-forex , главное с аккуратностью и умом подходить,все получится)
        • natashamua Вчера в 22:16 «Ответить»
          а на чистом везение может что то получится?
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