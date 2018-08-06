Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 6 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 71 посетитель
    Форум: Банковский форум
    Новая тема
    Тема: Криптовалюта. Какая, если не биткоин ?
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 17:46 «Ответить»
      Помимо биткоина, в какую крипту стоит вкладываться?
      • New! Pratarata Cегодня в 18:54 «Ответить»
        Я тоже долгое время выбирала в какую криптовалюту вложиться. После полета биткоина скрупулезно начала изучать данную тему. На данный момент фаворитом считаю криптовалюту TRON(TRX), очень перспективная, можете сами про нее почитать тут http://tron.network/index?lng=rus .
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода