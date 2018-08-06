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    Пн., 6 августа 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Ребенок отказывается учиться
    • Сегодня! makarena1234 Cегодня в 15:45 «Ответить»
      Девочки, дайте совет. Сын закончил техникум и мы с мужем уговорили пойти дальше, получать высшее образование. Еле уговорили... И вот, на 2 курсе столкнулись с проблемой - курсовая. Ребенок не хочет даже попытаться написать, ссорится с преподавателями и грозится нам забрать документы. Хотя на 1 курсе всё было хорошо, но вот эта курсовая сбила нас с ног...
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