Всем привет. В октябре у нас будет свадьба и мы сейчас думаем что лучше одеть на себя) Классическое платье и костюм точно не наш вариант, так как на свадьбе будет только молодежь и проходить она будет в ночном клубе) Как вы считаете, что выбрать: коктейльное платье или джинсы и футболку?
Конечно платье одевайте, хоть немного нарядно будете смотреться. Я вообще не понимаю эту моду на нестандартные свадьбы. Можно же купить короткое свадебное платье, в котором вам будет удобно и не выглядеть как белая ворона!
Каждый одевает такую одежду на свадьбу, в которой ему комфортно. К тому же я слабо представляю, что автор в ночном клубе будет плясать в свадебном платье Попробуйте вот здесь посмотреть футболки и кофты с разными надписями https://keltr.ru/tovari/svadebnye/ . Мне понравилось там несколько моделек, для фотосессии было бы самое то!
Свадьба в клубе? Ну я явно отстал от жизни, я даже не представляю как там все это пройдет. Вы весь клуб арендуете или там будут посторонние люди? Я представил картину: на свадебных фотках вы целуетесь, а на заднем фоне пляшут полуголые танцовщицы.