Всем привет. Мне в наследство досталась трехкомнатная квартира от бабушки, которую я хочу продать и вложить средства в свое дело. Но проблема в том, что я не знаю какое направление в бизнесе стоит выбрать. Чем сейчас выгодно заниматься, что начнет приносить прибыль в короткие сроки?
А зачем вам вообще продавать квартиру? Вы же можете сдавать ее семейной паре и получать с этого по 12-15 тысяч в месяц. Просто недвижимость то сейчас подешевела, поэтому ее невыгодно продавать. По прогнозам аналитиков цены начнут подниматься не ранее 2020 года, поэтому стоит подождать.
И что эти 15 тысяч дадут?! Тем более неизвестно какие жильцы попадутся, вполне возможно, что после них придется полностью переделывать ремонт во всей квартире, да еще и на деньги могут кинуть. Вкладывайтесь в бизнес и даже не сомневайтесь, просто ищите то направление, которого у нас в городе еще нет. Вот у меня если бы была энная сумма денег, то я бы купил анти франшизу сухой туман http://www.dezfog.ru/blog/biznes-na-sukh...-sukhom-tumane/ . Перед продажей авто и квартир многие будут заказывать эту услугу, главное правильно ее разрекламировать!