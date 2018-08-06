Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 6 августа 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 68 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Выгодное инвестирование
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 04:39 «Ответить»
      Всем привет. Мне в наследство досталась трехкомнатная квартира от бабушки, которую я хочу продать и вложить средства в свое дело. Но проблема в том, что я не знаю какое направление в бизнесе стоит выбрать. Чем сейчас выгодно заниматься, что начнет приносить прибыль в короткие сроки?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 04:48 «Ответить»
        А зачем вам вообще продавать квартиру? Вы же можете сдавать ее семейной паре и получать с этого по 12-15 тысяч в месяц. Просто недвижимость то сейчас подешевела, поэтому ее невыгодно продавать. По прогнозам аналитиков цены начнут подниматься не ранее 2020 года, поэтому стоит подождать.
        • Сегодня! cipupo Cегодня в 04:59 «Ответить»
          И что эти 15 тысяч дадут?! Тем более неизвестно какие жильцы попадутся, вполне возможно, что после них придется полностью переделывать ремонт во всей квартире, да еще и на деньги могут кинуть. Вкладывайтесь в бизнес и даже не сомневайтесь, просто ищите то направление, которого у нас в городе еще нет. Вот у меня если бы была энная сумма денег, то я бы купил анти франшизу сухой туман http://www.dezfog.ru/blog/biznes-na-sukh...-sukhom-tumane/ . Перед продажей авто и квартир многие будут заказывать эту услугу, главное правильно ее разрекламировать!
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:06 «Ответить»
            Мне кажется, что у нас в городе не хватает нормальных детских кафе с игровой комнатой. Это я вам от лица всех мам говорю Вот если бы вы открыли что-то подобное, то отбоя от народа у вас не было)!
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Где смотрите фильмы?2(2) Форум по интересамPratarataCегодня в 12:26Ferel Cегодня в 12:48
          онлайн казино29(2) Развлечение и ОтдыхМаксим Акусс26.02.18 в 14:26JJabrams Cегодня в 12:44
          Создание сайта5(1) Маркетинг, Реклама, Дизайнlazorenko131.07.18 в 18:08linda45 Cегодня в 12:22
          Кукая лестница лучше?25(1) Строительство и ремонтLylya25.08.16 в 13:09domovoi2580 Cегодня в 12:05
          Свадебная одежда4(4) Мода, одежда, обувьRrisstiCегодня в 11:32Kirpich Cегодня в 11:54
          доставка цветов6(1) Женский форумtomacka21.11.17 в 01:09vlyushka Cегодня в 11:37
          Купить диплом где ?5(1) Наука, образование, работаAdndrik02.08.18 в 19:34Gallina Cегодня в 11:28
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода