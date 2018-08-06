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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Теплоизоляция труб
    • nedaxib Вчера в 21:01 «Ответить»
      В данный момент занимаюсь заменой старых труб в своём загородном доме и вот начал думать насчет теплоизоляции. Есть разные материалы, но вот какой действительно хороший, я не в курсе. Кто разбирается в теплоизоляционных материалах, порекомендуйте мне что-нибудь.
      • kofeek Вчера в 21:14 «Ответить»
        Я Вам рекомендую обратить внимание на теплоизоляционные материалы для труб от производителя PAROC. Они выпускают цилиндры для труб, а также прошивные маты и угл. сегменты. Как по мне, то цилиндры наиболее оптимальный вариант для теплоизоляции труб.
        • gorec Вчера в 22:55 «Ответить»
          Нужно выбирать материал с хорошей влагостойкостью, пожаростойкостью и который сможет защитить изолируемую поверхность от конденсата. Хорошо изучите характеристики покупаемого материала, а именно диапазон рабочих температур, пожаробезопасность материала и его толщина.
          • bomckal Вчера в 23:40 «Ответить»
            Экономить на теплоизоляционном материале для труб не стоит, потому что даже небольшая потеря тепла постепенно набежит в довольно солидные деньги. Одним из самых дешевых вариантом является теплоизоляция с помощью вспененного полиэтилена, но она не самая эффективная. Как по мне, то лучше использовать минераловатные цилиндры, узнать их стоимость можно вот здесь: http://euroterm.ru/index.php/construction/truboprovodi
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